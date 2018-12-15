У Будапешті за два дні протестів затримали понад 50 осіб, постраждали 14 поліцейських
За даними поліції, у середу було затримано 35 демонстрантів і 13 з них взяли під варту, ще 16 затримань відбулися у четвер, повідомляє Daily Hungary News.
У перший день постраждали дев'ять поліцейських, а в другий - п'ять. Протестувальники повністю розбили вісім поліцейських машин, додали у поліції.
Опозиційні партії закликали поліцію випустити всіх, хто був "безпідставно арештований" під час демонстрацій. Вони заявили, що поліція незаконно затримала кілька мирних демонстрантів, а також деяких перехожих, які не брали участь у демонстраціях.
Нагадаємо, у Будапешті у четвер ввечері знову відбулися акції протесту проти нових змін у трудовому кодексі, який назвали "рабським законом". Учасники акції зібралися на площі біля парламенту о 6 годині вечора, потім рушили через міст Маргарет, де пройшли вздовж берега річки та зупинився перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
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