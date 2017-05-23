Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У будівлі Лук'янівського СІЗО може з'явитися нічний клуб

Обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м
Один з інвесторів, які цікавляться купівлею Лук'янівського СІЗО в Києві, хоче відкрити в будівлі нічний клуб.
У будівлі Лук Фото: k-z.com.ua

"У нас, наприклад, є інвестор, який замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб - баланду подавати в металевому посуді", - заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, інформує "LB.ua".

За її словами, Лук'янівське СІЗО викликає великий інтерес у забудовників.

"У Києві ми бачимо велику зацікавленість, тому що в Києві не так багато ділянок, які можна використовувати під велику забудову", - сказала Севостьянова.

За її словами, обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції  віддасть у приватні руки не тільки приміщення Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві, а й Львівський СІЗО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 05 2017 11:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

"Не шукай мене Вконтакті": для кого зрада, а для кого перемога

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.