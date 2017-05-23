CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОдин з інвесторів, які цікавляться купівлею Лук'янівського СІЗО в Києві, хоче відкрити в будівлі нічний клуб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У будівлі Лук'янівського СІЗО може з'явитися нічний клуб
Обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м
Фото: k-z.com.ua
"У нас, наприклад, є інвестор, який замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб - баланду подавати в металевому посуді", - заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, інформує "LB.ua".
За її словами, Лук'янівське СІЗО викликає великий інтерес у забудовників.
"У Києві ми бачимо велику зацікавленість, тому що в Києві не так багато ділянок, які можна використовувати під велику забудову", - сказала Севостьянова.
За її словами, обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м.
Нагадаємо, що Міністерство юстиції віддасть у приватні руки не тільки приміщення Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві, а й Львівський СІЗО.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 05 2017 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків