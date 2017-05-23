У будівлі Лук'янівського СІЗО може з'явитися нічний клуб

Обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м

Один з інвесторів, які цікавляться купівлею Лук'янівського СІЗО в Києві, хоче відкрити в будівлі нічний клуб.

"У нас, наприклад, є інвестор, який замість Лук'янівки розглядає можливість побудувати нічний клуб - баланду подавати в металевому посуді", - заявила перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, інформує "LB.ua".

За її словами, Лук'янівське СІЗО викликає великий інтерес у забудовників.

"У Києві ми бачимо велику зацікавленість, тому що в Києві не так багато ділянок, які можна використовувати під велику забудову", - сказала Севостьянова.

За її словами, обсяг забудови на території СІЗО потенційно становить близько 100 тис. кв. м.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції віддасть у приватні руки не тільки приміщення Лук'янівського слідчого ізолятора в Києві, а й Львівський СІЗО.