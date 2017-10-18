У будівлі Ради Європи знову зафіксували отруєння токсичними випарами
Інформацію офіційно підтверджено у заяві на сайті Ради ЄС.
"Незважаючи на перевірки та запобіжні заходи, ще один технічний інцидент стався сьогодні в одній з кухонь будівлі Європи. Технічне питання, що впливає на вентиляцію на кухнях будівлі, спричинило шкідливі випаровування і призвело до того, що постраждали люди", - йдеться у заяві.
Бельгійські пожежники та медичні служби були залучені сьогодні для розслідування ситуації та для лікування постраждалих працівників.
Було вирішено провести запобіжну евакуацію персоналу, що працює в будівлі Європи.
Зазначимо, що другий інцидент стався за день до початку саміту лідерів ЄС, який відбудеться у Брюсселі 19-20 жовтня. Кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні.
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