У будівлі Ради Європи знову зафіксували отруєння токсичними випарами

Було вирішено провести запобіжну евакуацію персоналу, що працює в будівлі Європи

У будівлі Ради ЄС в Європейському кварталі Брюсселя кілька людей отруїлися токсичними випарами. Це другий подібний інцидент за п’ять днів.

Інформацію офіційно підтверджено у заяві на сайті Ради ЄС.

"Незважаючи на перевірки та запобіжні заходи, ще один технічний інцидент стався сьогодні в одній з кухонь будівлі Європи. Технічне питання, що впливає на вентиляцію на кухнях будівлі, спричинило шкідливі випаровування і призвело до того, що постраждали люди", - йдеться у заяві.

Бельгійські пожежники та медичні служби були залучені сьогодні для розслідування ситуації та для лікування постраждалих працівників.

Було вирішено провести запобіжну евакуацію персоналу, що працює в будівлі Європи.

Зазначимо, що другий інцидент стався за день до початку саміту лідерів ЄС, який відбудеться у Брюсселі 19-20 жовтня. Кілька людей постраждали в результаті виділення отруйних випарів з вентиляційної системи кухні.