CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві виникла пожежа у будівлі Вищого адміністративного суду.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У будівлі Вищого адмінсуду сталася пожежа
Суд тимчасово припиняє роботу
Фото:procherk.info
"Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів", - повідомляє прес-служба суду.
Зазначимо, будівля суду розташована в столиці по вул. Московській, 8, корпус 5.
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07 06 2017 13:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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