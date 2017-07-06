Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У будівлі Вищого адмінсуду сталася пожежа

Суд тимчасово припиняє роботу
У Києві виникла пожежа у будівлі Вищого адміністративного суду.
У будівлі Вищого адмінсуду сталася пожежа Фото:procherk.info

"Вищий адміністративний суд України тимчасово припиняє роботу через виникнення пожежі. Відбувається евакуація працівників суду та відвідувачів", - повідомляє прес-служба суду.

Зазначимо, будівля суду розташована в столиці по вул. Московській, 8, корпус 5.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 06 2017 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

Доступне середовище. Незряча літераторка розповідає про переваги життя у Швеції

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.