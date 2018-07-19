Силовики проводять "слідчі заходи" у будинку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму

У будинку фігуранта "ялтинської справи Хізб ут-Тахрір" Мусліма Алієва в анексованому Криму підконтрольні окупаційній владі силовики проводять "слідчі заходи".

"Надійшла інформація, що в будинку Мусліма Алієва на даний момент знаходяться співробітники ФСБ. Подробиці з'ясовуються. Адреса: м Алушта, с.Верхня Кутузовка, вул. Підгірна 21", - повідомляє "Крымская солидарность" у Facebook.

До будинку Асієвих вдерлося близько 5 співробітників ФСБ, у дворі перебувають близько 6. Біля будинку стоїть мікроавтобус.

У родини вилучили мобільні телефони і техніку.

Після арешту Мусліма Алієва, в сім'ї залишилися дружина і діти.

За словами юриста Лілі Гемеджі, йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшук виписана суддею Алуштинського суду Ізотенко.

У травні суд продовжив на три місяці арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Обвинувачені у цій справі Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Арсен Джеппаров, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в РФ ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", нагадує "Українська правда".

Додамо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.