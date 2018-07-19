Силовики проводять "слідчі заходи" у будинку фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму
До будинку Асієвих вдерлося близько 5 співробітників ФСБ, у дворі перебувають близько 6. Біля будинку стоїть мікроавтобус.
У родини вилучили мобільні телефони і техніку.
Після арешту Мусліма Алієва, в сім'ї залишилися дружина і діти.
За словами юриста Лілі Гемеджі, йдуть оперативно-розшукові заходи в ході дослідчої перевірки. Постанова про обшук виписана суддею Алуштинського суду Ізотенко.
У травні суд продовжив на три місяці арешт шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Обвинувачені у цій справі Рефат Алімов, Емір-Усеін Куку, Арсен Джеппаров, Муслім Алієв, Інвер Бекіров і Вадим Сірук були затримані в лютому-квітні 2016 року в Ялті. Їх звинувачують у причетності до забороненої в РФ ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір", нагадує "Українська правда".
Додамо, 26 липня політв'язень Емір-Усеїн Куку, котрий є фігурантом ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір", оголосив голодування.
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