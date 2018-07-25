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У будинку мера Гостомеля пройшов обшук

Кримінальне провадження пов'язане з ремонтом доріг у селищі
Сьогодні, 25 липня, прокуратура Києва провела обшук у будинку і робочому кабінеті Юрія Прилипка, мера смт Гостомель під Києвом.
У будинку мера Гостомеля пройшов обшук Фото: lb.ua

Прилипко давати коментарі журналістам відмовився, сказав лише, що кримінальне провадження тягнеться вже два роки: "Шукали документи, яких у мене немає", - заявив він, повідомляє LB.ua.

Також обшук пройшов на підприємстві ТОВ "Асфальтобетонник", яке виконувало ремонт доріг у Гостомелі.

Радник селищного голови Ростислав Скуратівський повідомив, що документи, які шукали слідчі, стосувалися оплати дорожніх робот.

Депутат сільради Юрій Марчук описав схему, причетність до якої Юрія Прилипка намагається довести слідство. За його словами, ТОВ "Асфальтобетонник" постійно виграє тендери і ремонтує дороги в Гостомелі. Гроші виділяють з місцевого бюджету або з отриманої субвенції. Роботи проводять неякісно, і, як наслідок, гроші виділяють знову. Марчук каже, що одна тільки вулиця Пушкіна обійшлася селищу в 7 млн грн. Він також додав, що цього підрядника залучили до робіт саме в каденцію чинного мера.

У прес-службі прокуратури Києва підтвердили, що обшук у Прилипка проводився під їх процесуальним провадженням. Детальніших коментарів прокуратура поки що не дає.

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25 07 2018 20:54
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