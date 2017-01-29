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У Бухаресті протестують проти змін кримінального законодавства

Мітинг уже зібрав близько 50-ти тис. осіб
На акцію протесту проти урядових постанов про помилування та про внесення змін до кримінального законодавства в румунській столиці Бухаресті зібралося близько 50-ти тис. осіб.
У Бухаресті протестують проти змін кримінального законодавства Фото: facebook.com/b.danmihai

За даними румунської поліції, у Тімішоарі на протест вийшли понад 10 тис. людей, а в місті Клуж – близько 7 тис. громадян, в Яссах – трохи більше 5-ти тис., повідомляє Укрінформ.

"Ми вимагаємо прийняти закони для всіх громадян Румунії, а не тільки для злодіїв", – заявляють маніфестанти.

Всього в акціях протесту беруть участь більше 100 тис. громадян.

Маніфестанти вимагають від уряду скасувати постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство.

До маніфестацій приєдналися румунські громадяни, які проживають у Брюсселі, Лондоні, Парижі, Бордо, Копенгагені, Гамбурзі та Цюріху.

Ініціатором проведення маніфестацій виступила організація "Корупція вбиває".

Фото: facebook.com/b.danmihai

Фото: facebook.com/b.danmihai

Нагадаємо, уряд Румунії підготував дві екстрені постанови про помилування та про внесення змін в кримінальне законодавство, проти яких протестує населення.

Згідно з документами, помилуванню підлягають ув'язнені, засуджені до 5 років тюремного ув'язнення (але не більше), вагітні жінки, жінки, у яких вдома залишилися неповнолітні діти. Буде знята також судимість з засуджених до умовних тюремних термінів. 

Згідно з другим документом, кримінальна справа про корупцію не може бути порушена, якщо завдана держчиновником шкода державі не перевищує суму в 50 тис. євро.

23 січня в Бухаресті до протестантів приєднався президент країни Клаус Йоханніс, який підтримав мітингувальників і заявив, що він обурений планами уряду.

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