У Бухаресті внаслідок сутичок постраждали понад 435 людей

Загалом на протести у столиці Румунії вийшли близько 200 тисяч людей, повідомляє Radio Romania International.



Фото: twitter.com/BabkenArm



Фото: twitter.com/BabkenArm

Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Румунії демонстранти вступили у сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Учасники антиурядового протесту в Бухаресті зібралися в п'ятницю на площі перед будівлею уряду, заблокували рух транспорту і намагалися знести огорожу.

Відзначимо, що румуни, які живуть за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони закликають уряд піти у відставку і провести дострокові вибори. Чимало з трьох мільйонів румунів, які проживають за кордоном, заявляють, що вони були змушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.