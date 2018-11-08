У Бухаресті внаслідок сутичок постраждали понад 435 людей
Загалом на протести у столиці Румунії вийшли близько 200 тисяч людей, повідомляє Radio Romania International.
Фото: twitter.com/BabkenArm
Фото: twitter.com/BabkenArm
Фото: twitter.com/BabkenArm
Нагадаємо, під час антиурядових протестів у Румунії демонстранти вступили у сутички з поліцією, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Учасники антиурядового протесту в Бухаресті зібралися в п'ятницю на площі перед будівлею уряду, заблокували рух транспорту і намагалися знести огорожу.
Відзначимо, що румуни, які живуть за кордоном, почали приїздити в країну напередодні антиурядового протесту, на якому вони закликають уряд піти у відставку і провести дострокові вибори. Чимало з трьох мільйонів румунів, які проживають за кордоном, заявляють, що вони були змушені виїхати з країни через корупцію, низьку заробітну плату та відсутність можливостей.
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