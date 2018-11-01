У Буковелі оштрафували білоруських туристів за георгіївську стрічку
Відзначається, що на туристів наклали максимально можливий штраф у розмірі 2 250 грн.
Інцидент стався на гірськолижному курорті "Буковель", де відпочивали туристи.
"П'ятеро туристів (троє чоловіків і дві жінки) прикріпили до лобового скла своєї машини Mercedes георгіївську стрічку. Місцеві жителі і я попросили білорусів зняти її, ті відмовилися. Тоді ми викликали на місце конфлікту правоохоронців та активістів — ветеранів АТО...", - розповів виданню присутній на місці місцевий депутат Андрій Марийчина, повідомляє місцеве видання "Курс".
Нагадаємо, в червні в Україні набув чинності закон про заборону виготовлення та пропаганди георгіївської стрічки.
Нагадаємо, що цей закон Верховна Рада ухвалила 16 травня. 12 червня Президент України Петро Порошенко підписав документ (№2031-VІІІ). 14 червня закон було опубліковано в парламентській газеті "Голос України" і, як наслідок, він набув чинності у четвер.
Документ передбачає штрафи в розмірі 850-2550 грн за публічне використання, демонстрацію чи носіння георгіївської стрічки або її зображення.
Крім того, повторне порушення протягом року спричинить більший штраф - від 2 550 грн до 5 100 грн або адмінарешт до 15 діб.
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