У Бундесвері помітно зросла кількість скарг на сексуальні домагання

Цього року спроб зґвалтувань станом на 14 листопада було зафіксовано 11

У Збройних силах Німеччини помітно зросла кількість скарг на сексуальні домагання.

Дані Міністерства оборони Німеччини свідчать, що цього року спроб зґвалтувань станом на 14 листопада було зафіксовано 11, при тому, що за весь 2016 рік відомо лише про п'ять таких спроб, повідомляє Deutsche Welle.

Також на кінець вересня 2017 року у Бундесвері було зафіксовано загалом 187 випадків сексуальних домагань. За весь 2016 рік таких скарг було 128.

У міністерстві оборони Німеччини, однак, вважають ці цифри позитивною ознакою. Зростання кількості скарг там пояснюють не збільшенням кількості злочинів, а тим, що військовослужбовці частіше стали скаржитися на порушення.

"Сексуальні домагання, які ми бачимо в суспільстві, є і в Бундесвері. Ми хочемо створити серед військових клімат відкритості, в якому кожен і кожна зможуть наважитися заявляти про несправедливість і насильство", - сказала міністр оборони Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

Як відомо, у Європарламенті ухвалили рішення провести термінові дебати через повідомлення про те, що співробітниці законодавчого органу ставали жертвами сексуальних домагань.

Раніше британська газета The Sunday Times навела розповідь кількох співробітниць, які розповіли про різні сексуальні домагання та з боку чоловіків-євродепутатів.

Називається навіть ім’я одного з депутатів – 71-річний колишній французький міністр охорони навколишнього середовища та член партії "Зелених" Ів Кохе. Його 25-річна помічниця розповіли про домагання.

Видання Politico конфіденційно збирає історії від співробітників європейських інституцій. На цей момент у своєрідній збірці є свідчення 87 жінок і 6 чоловіків.