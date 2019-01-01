У бюджеті-2019 передбачили понад 167 млрд грн на пенсії і 20 млрд - на субсидії

Крім того, субвенція для місцевих бюджетів (на пільги та субсидії населенню) становить майже 36 млрд грн

У бюджеті на нинішній рік передбачили понад 167 млрд грн на виплату пенсій. Закон про бюджет на цей рік набув чинності сьогодні, 1 січня.

На Міністерство соціальної політики виділили 198 млрд 634 млн 180,1 тис. грн.

На Пенсійний фонд спрямували 167 млрд 512 млн 912,5 тис. грн, а це 84.33% всього бюджету Мінсоцполітики і 15.06% усіх видатків державного бюджету на 2019 рік. З цієї суми 500 млн піде на відшкодування витрат "Укрпошти" на доставку пенсій і соцдопомоги населенню, решта - безпосередньо на пенсії, надбавки та підвищення до пенсій.

Пільги та субсидії на оплату житлово-комунальних послуг вийдуть у 20 млрд грн.

На щомісячну допомогу внутрішнім переселенцям на покриття витрат на проживання, зокрема на оплату ЖКП виділили 3 млрд 42 млн 568,6 тис. грн.

Виплати чорнобильцям цьогоріч оцінили у 1 млрд 980 млн 852,4 тис. грн.

Фонд соцзахисту інвалідів отримає 1 млрд 815 млн 856,9 тис. грн. Більша частина суми - 1 млрд 510,7 млн - піде на соціальну, трудову та професійну реабілітацію осіб з інвалідністю.

Зокрема, на разову допомогу ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань, а також людям з особливими трудовими заслугами піде 1 млрд 323 млн 733,4 тис. грн.

У бюджеті-2019 передбачено субвенцію місцевим бюджетам на пільги та субсидії населенню на оплату електроенергії, газу, тепло- та водопостачання і водовідведення, квартплати, вивезення побутових відходів, встановлення лічильників тощо - 35 млрд 95 млн 597,1 тис. грн.