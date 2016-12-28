У бюджеті 2017 не вистачає 300 млн гривень на суспільне мовлення
Зокрема, про це заявив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко, інформує Громадське.
"В бюджеті закладено на підтримку суспільного мовника 970 млн гривень, в інфографіці ми бачили приблизну суму 1,3 млн гривень. А точніше - 1,28 млн гривень. Нам не вистачає приблизно 300 млн гривень", - сказав він.
Наливайко також зазначив, що Кабмін може внести пропозиції про дофінансування суспільного мовлення.
"Друга стаття бюджету про суспільне мовлення - фінансування Євробачення. Там сума 432 млн гривень. У бюджеті, у прикінцевій частині прописано, що у другому півріччі при виконанні певних показників бюджету, Кабінет міністрів має внести пропозиції про дофінансування. От мова про ті 300 млн, яка йде про дофінансування", - заявив Наливайко.
Також він додав, що у Євробаченні є і витратна частина, і дохідна частина. Він заявив про очікування, що приблизно 7 млн євро буде дохідною частиною. Він додав, що також є фінансування Києва для проведення Євробачення, це - приблизно 150 млн гривень.
"В сумі, якщо перерахувати, ми виходимо на те, що ці кошти будуть отримані суспільним мовником, і не обов'язково це бюджетні", - відзначив Наливайко.
Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: