У бюджеті 2017 не вистачає 300 млн гривень на суспільне мовлення

У державному бюджеті України не вистачає 300 млн гривень на суспільне мовлення, порівняно з тією сумою, яка була вказана у законі "Про Суспільне телебачення і радіомовлення України".

Зокрема, про це заявив голова Державного комітету телебачення і радіомовлення Олег Наливайко, інформує Громадське.

"В бюджеті закладено на підтримку суспільного мовника 970 млн гривень, в інфографіці ми бачили приблизну суму 1,3 млн гривень. А точніше - 1,28 млн гривень. Нам не вистачає приблизно 300 млн гривень", - сказав він.

Наливайко також зазначив, що Кабмін може внести пропозиції про дофінансування суспільного мовлення.

"Друга стаття бюджету про суспільне мовлення - фінансування Євробачення. Там сума 432 млн гривень. У бюджеті, у прикінцевій частині прописано, що у другому півріччі при виконанні певних показників бюджету, Кабінет міністрів має внести пропозиції про дофінансування. От мова про ті 300 млн, яка йде про дофінансування", - заявив Наливайко.

Також він додав, що у Євробаченні є і витратна частина, і дохідна частина. Він заявив про очікування, що приблизно 7 млн євро буде дохідною частиною. Він додав, що також є фінансування Києва для проведення Євробачення, це - приблизно 150 млн гривень.

"В сумі, якщо перерахувати, ми виходимо на те, що ці кошти будуть отримані суспільним мовником, і не обов'язково це бюджетні", - відзначив Наливайко.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.