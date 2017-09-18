У бюджеті на 2018 рік "Укравтодору" пропонують виділити понад 31 млрд грн На розвиток та утримання доріг державного значення може піти 13,5 млрд грн

Для Державного агентства автомобільних доріг України у бюджеті на 2018 рік пропонують передбачити 31 млрд 338 млн 483,6 тис. грн.

Фото: ukrafoto.com

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 7000. Із загального фонду можуть виділити 6 млрд 401 млн 670,8 тис. грн, а із спецфонду - 24 млрд 936 млн 812,8 тис. грн, інформує "112 Україна". За бюджетною програмою "Керівництво та управління будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" видатки загального фонду державного бюджету передбачено в обсязі 44 025,1 тис. грн. На розвиток та утримання автодоріг державного значення пропонують закласти 13 млрд 517 млн 774,8 тис. грн. На виконання боргових зобов'язань, взятих для будівництва доріг, - 6 млрд 41 млн 38 тис. грн. Планують покращити стан доріг на маршрутах Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон, залучивши 4 млрд грн бюджетних коштів. А на дорогу державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський уряд пропонує виділити 2 млрд грн. Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.

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