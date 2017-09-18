У бюджеті на 2018 рік "Укравтодору" пропонують виділити понад 31 млрд грн
Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту № 7000. Із загального фонду можуть виділити 6 млрд 401 млн 670,8 тис. грн, а із спецфонду - 24 млрд 936 млн 812,8 тис. грн, інформує "112 Україна".
За бюджетною програмою "Керівництво та управління будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг" видатки загального фонду державного бюджету передбачено в обсязі 44 025,1 тис. грн.
На розвиток та утримання автодоріг державного значення пропонують закласти 13 млрд 517 млн 774,8 тис. грн.
На виконання боргових зобов'язань, взятих для будівництва доріг, - 6 млрд 41 млн 38 тис. грн.
Планують покращити стан доріг на маршрутах Львів - Тернопіль - Умань; Біла Церква - Одеса - Миколаїв - Херсон, залучивши 4 млрд грн бюджетних коштів. А на дорогу державного значення М-03 Київ - Харків - Довжанський уряд пропонує виділити 2 млрд грн.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України затвердив проект бюджету на 2018 рік і віддав на розгляд в парламент.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує