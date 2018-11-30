На фінансування армії у 2019 році передбачено лише половина від потреби, - Міноборони

В той же час, це трохи менше від планового показника 3% ВВП

У бюджеті на 2019 рік на фінансування армії передбачена лише половина від потреби, однак це трохи менше від планового показника 3% ВВП.

Законом України "Про державний бюджет України на 2019 рік", який був прийнятий Верховною радою 22 листопада 2018 року на потреби армії передбачено 102,5 млрд грн, що еквівалентно 2,6% ВВП.

"Орієнтовний розмір ВВП на 2019 рік становить 3 946,9 млрд грн. Згідно з проведеними розрахунками, потреба Міністерства оборони в коштах на 2019 рік становить 208,7 млрд грн або 5,2% ВВП", - повідомили у відповідь на запит 112.ua у прес-службі Міністерства оборони.

У Міністерстві зазначили, що відповідно до вимог документів стратегічного планування, загальний обсяг витрат на оборону має складати не менше 3% - таким чином, виділений ресурс (2,6% ВВП) незначно менше планового показника.

В порівнянні з показником 2018 року він збільшився на 15,9 млрд грн або на 18%. У минулому році на фінансування оборони в бюджеті було передбачено лише 86,6 млрд грн.

У прес-службі запевнили 112.ua, що розміри окладів військовослужбовців будуть збільшені, згідно з рішенням РНБО і складуть не менше 10 тис. грн. "Підвищення розмірів щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців планується здійснити за рахунок збільшення його додаткових видів, а саме надбавки за особливості проходження служби і щомісячної премії", - уточнили в прес-службі Міноборони.

Також, повідомляється, що за результатами аналізу використання фонду грошового забезпечення в першому півріччі 2019 року, в межах наявного фінансового ресурсу, можуть підвищити виплати військовослужбовцям "за безпосередню участь у заходах по забезпеченню національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації, виконання бойового завдання, участь у бойових діях і знищення (захоплення) техніки".

Президент Петро Порошенко заявив, що з 1 січня 2019 року заробітна плата військовослужбовців становитиме мінімум 10 тисяч гривень, а на фронті - 21 тис. грн.

Раніше, у ЗМІ було оприлюднено лист міністра оборони Степана Полторака до Кабміну, в якому йшлося, що з української армії звільняються кадрові офіцери, у тому числі через недостатнє грошове забезпечення. З січня по червень з армії звільнилося 11 тис. офіцерів та контрактників, які мають бойовий досвід (вони мали право на звільнення з військової служби), а до кінця року можливе звільнення ще 18 тисяч. Ситуацію могло б виправити збільшення з 1 жовтня 2018 року мінімального грошового забезпечення рядовому складу до 9 тис. грн, а офіцерського складу - до 15,3 тис. грн, йшлося в тексті листа.

У Міноборони достовірність опублікованого в ЗМІ листа не підтвердили, але і не спростували.