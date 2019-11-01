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У Чечні відновилися переслідування геїв, - "Новая газета"

У 2017 році в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності
У Чечні відновилися переслідування геїв. Про це повідомило російське видання "Новая газета" з посиланням на свої джерела та "Російську ЛГБТ-мережу".
У Чечні відновилися переслідування геїв, - "Новая газета" Фото: dialog.ua

"У Чечні знову почалися переслідування приналежних до ЛГБТ хлопців і дівчат. Прошу всіх, хто ще на свободі, поставитися серйозно до цього повідомлення та якомога швидше бігти з республіки. Прошу звернутися до правозахисників, ЗМІ, друзів, які можуть вам допомогти", - ідеться в повідомленні однієї з груп російської мережі "ВКонтакте", інформує "Громадське".

На початку квітня 2017 року російське видання "Новая газета" оприлюднило метаріал про те, що в Чечні було затримано більше сотні чоловіків, яких силовики запідозрили в гомосексуальності.

Редакторка відділу спецпроектів видання "Новая газета" Олена Мілашина навела дані про те, що у Чечні під час "зачисток" ЛГБТ-спільноти, влаштованих силовиками, було вбито близько 30 чоловіків.

Додамо, що громадська спілка "Українська Гельсінська спілка з прав людини" звернулася до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана через статтю секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова, де той розкритикував уповноважену з питань гендерної політики, запропонував змінити поняття "гендер" на "стать" і виступив проти Стамбульської конвенції.

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11 01 2019 22:59
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