У Чехії депутати звинувачують президента Земана у держзраді
Про це повідомляє видання Novinky.
"Я переконана, що президент вчинив державну зраду. Своїми словами він грає на користь Росії, а не Чехії", - заявила депутат і колишня голова нижньої палати парламенту Мирослава Нємцова.
За її словами, в даному випадку доцільно було б подати скаргу на президента, однак депутатка сумнівається, що проти нього буде відкрита справа.
Депутат і голова руху у парламенті STAN Петр Газдік також приєднався до звинувачень Земана у держраді.
"Якщо компетентний міністр говорить, що нервово-паралітична речовина не походить з нашої країни, однак президент все одно доручає Службі інформаційної безпеки розслідування, яке ставить під сумнів слова міністра, то це вже на межі державної зради", - заявив політик.
За словами голови руху STAN Яна Фарського, його політична сила обговорить можливість конституційної скарги щодо Земана.
"Росія веде гібридну війну з Заходом, частиною якого ми є. Дезінформація є частиною цієї війни. І ось президент Земан чітко приєднався до цієї дезінформаційної кампанії", - заявив Фарський.
До скарги проти Земана може приєднатися і опозиційна партія TOP 09.
Раніше в РФ заявили, що речовину "Новічок" могли розробляти на території Чехії. МЗС Чехії рішуче заперечило ці повідомленні. Прем’єр Чехії Андрей Бабіш назвав ці повідомлення брехнею.
Нагадаємо, уже 24 країни світу висилають російських дипломатів у відповідь отруєння Сергія Скрипаля у Великій Британії.
11 країн ЄС досі не приєдналися до інших держав-членів у рішенні вислати російських дипломатів на знак солідарності з Великою Британією, декілька, ймовірно, все ж ухвалять відповідні рішення у найближчі кілька днів.
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