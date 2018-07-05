У Чехії досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди

Сторони домовились про варіант угоди, прийнятний для соціал-демократів

Керівна партія Чехії ANO та соціал-демократи досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди через півроку після виборів та очікують, що угода буде повністю готова до п’ятниці.

Чехія чекає на формування нового уряду вже понад півроку, оскільки більшість партій відмовилися співпрацювати з рухом ANO, керівник якого Андрей Бабіш зіштовхнувся зі звинуваченнями у шахрайстві з коштами ЄС, повідомляє чеське видання Aktualne.

ANO і соціал-демократи відновили переговори з приводу можливої співпраці в рамках правлячої коаліції в середині квітня.

Повідомляється, що сторони домовились про варіант угоди, прийнятний для соціал-демократів. Зокрема, в угоду вирішили включити пункт, згідно з яким Бабіш буде змушений подати у відставку у разі його засудження, стверджує голова соціал-демократів Ян Гамачек.

Прем’єр-міністр та лідер ANO Андрей Бабіш не уточнив змісту угоди, але запевнив, що його однопартійці будуть ним задоволені.

У п’ятницю керівництво Соціал-демократичної партії та депутати від ANO проведуть засідання щодо угоди.

Нагадаємо, що 17 січня уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку.