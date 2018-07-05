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У Чехії досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди

Сторони домовились про варіант угоди, прийнятний для соціал-демократів
Керівна партія Чехії ANO та соціал-демократи досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди через півроку після виборів та очікують, що угода буде повністю готова до п’ятниці.
У Чехії досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди Фото: ukrinform.ua

Чехія чекає на формування нового уряду вже понад півроку, оскільки більшість партій відмовилися співпрацювати з рухом ANO, керівник якого Андрей Бабіш зіштовхнувся зі звинуваченнями у шахрайстві з коштами ЄС, повідомляє чеське видання Aktualne.

ANO і соціал-демократи відновили переговори з приводу можливої співпраці в рамках правлячої коаліції в середині квітня.

Повідомляється, що сторони домовились про варіант угоди, прийнятний для соціал-демократів. Зокрема, в угоду вирішили включити пункт, згідно з яким Бабіш буде змушений подати у відставку у разі його засудження, стверджує голова соціал-демократів Ян Гамачек.

Прем’єр-міністр та лідер ANO Андрей Бабіш не уточнив змісту угоди, але запевнив, що його однопартійці будуть ним задоволені.

У п’ятницю керівництво Соціал-демократичної партії та депутати від ANO проведуть засідання щодо угоди.

Нагадаємо, що 17 січня уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку.

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