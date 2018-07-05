У Чехії досягли згоди щодо тексту коаліційної угоди
Чехія чекає на формування нового уряду вже понад півроку, оскільки більшість партій відмовилися співпрацювати з рухом ANO, керівник якого Андрей Бабіш зіштовхнувся зі звинуваченнями у шахрайстві з коштами ЄС, повідомляє чеське видання Aktualne.
ANO і соціал-демократи відновили переговори з приводу можливої співпраці в рамках правлячої коаліції в середині квітня.
Повідомляється, що сторони домовились про варіант угоди, прийнятний для соціал-демократів. Зокрема, в угоду вирішили включити пункт, згідно з яким Бабіш буде змушений подати у відставку у разі його засудження, стверджує голова соціал-демократів Ян Гамачек.
Прем’єр-міністр та лідер ANO Андрей Бабіш не уточнив змісту угоди, але запевнив, що його однопартійці будуть ним задоволені.
У п’ятницю керівництво Соціал-демократичної партії та депутати від ANO проведуть засідання щодо угоди.
Нагадаємо, що 17 січня уряд Чехії під керівництвом Андрея Бабіша подав у відставку.
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