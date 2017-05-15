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У Чехії позбавили Сталіна звання "почесного громадянина"

Він отримав почесне громадянство міста у 1945 році
У Чехії позбавили кривавого диктатора Йосипа Сталіна звання "почесний громадянин міста Чеське Будейовіце".
У Чехії позбавили Сталіна звання "почесного громадянина" Фото: lug-info.com

Як повідомляє Громадське з посиланням на суспільне телебачення Чехії, мер міста виступав проти цієї ініціативи.

Він отримав почесне громадянство міста у 1945 році.

У 2016 році Сталін вже був позбавлений почесного громадянства і в інших великих чеських містах.

Нагадаємо, що у Москві біля входу на станцію метро Сокольники вивісили портрети Йосипа Сталіна і його соратника Лазаря Кагановича.

Варто зазанчити, що росіяни все краще ставляться до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна, випливає з нового опитування Левада-центру. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, що соціолог пов'язує із запитом росіян на жорстку політику.

Нагадааємо, у Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.

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15 05 2017 20:44
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