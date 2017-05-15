У Чехії позбавили Сталіна звання "почесного громадянина"
Як повідомляє Громадське з посиланням на суспільне телебачення Чехії, мер міста виступав проти цієї ініціативи.
Він отримав почесне громадянство міста у 1945 році.
У 2016 році Сталін вже був позбавлений почесного громадянства і в інших великих чеських містах.
Нагадаємо, що у Москві біля входу на станцію метро Сокольники вивісили портрети Йосипа Сталіна і його соратника Лазаря Кагановича.
Варто зазанчити, що росіяни все краще ставляться до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна, випливає з нового опитування Левада-центру. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, що соціолог пов'язує із запитом росіян на жорстку політику.
Нагадааємо, у Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.
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