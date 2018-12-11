CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ районі чеського містечка Тришинець мікроавтобус "Мерседес" з п'ятьма українцями зіткнувся з великим ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинули. Ще одна жінка у важкому стані в лікарні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії розбився автобус з українськими заробітчанами: четверо загинули
Загинули мешканці Закарпатської області
Фото: transkarpatia.net
Про це повідомляють "Новини Закарпаття".
За інформацією видання, аварія трапилася 11 листопада. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.
Фото: transkarpatia.net
Фото: transkarpatia.net
Нагадаємо, в Лондоні 20 людей постраждали внаслідок аварії двоповерхового автобуса: за кермом був п'яний водій.
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12 11 2018 23:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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