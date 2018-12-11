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У Чехії розбився автобус з українськими заробітчанами: четверо загинули

Загинули мешканці Закарпатської області
У районі чеського містечка Тришинець мікроавтобус "Мерседес" з п'ятьма українцями зіткнувся з великим ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинули. Ще одна жінка у важкому стані в лікарні.
У Чехії розбився автобус з українськими заробітчанами: четверо загинули Фото: transkarpatia.net

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

За інформацією видання, аварія трапилася 11 листопада. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.


Фото: transkarpatia.net


Фото: transkarpatia.net

Нагадаємо, в Лондоні 20 людей постраждали внаслідок аварії двоповерхового автобуса: за кермом був п'яний водій.

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12 11 2018 23:27
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