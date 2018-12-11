У Чехії розбився автобус з українськими заробітчанами: четверо загинули Загинули мешканці Закарпатської області

У районі чеського містечка Тришинець мікроавтобус "Мерседес" з п'ятьма українцями зіткнувся з великим ватажним автомобілем. Внаслідок ДТП четверо людей загинули. Ще одна жінка у важкому стані в лікарні.

Фото: transkarpatia.net

Про це повідомляють "Новини Закарпаття". За інформацією видання, аварія трапилася 11 листопада. Загиблими є жителі Виноградівського та Хустського районів Закарпатської області.

Фото: transkarpatia.net

Фото: transkarpatia.net Нагадаємо, в Лондоні 20 людей постраждали внаслідок аварії двоповерхового автобуса: за кермом був п'яний водій.

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