У Чехії стартує другий тур президентських виборів
Закриються виборчі дільниці в суботу о 14.00, повідомляє "Укрінформ".
За крісло президента борються нинішній глава держави, 73-річний Мілош Земан, і колишній президент Академії Наук Чехії, 68-річний Іржі Драгош. За Земана в першому турі проголосували 38,56%, за Драгоша – 26,6%.
При цьому шанси обох кандидатів оцінюються, як рівні. "Думаю, результат буде дуже близький", - зазначив у коментарі Укрінформу експерт Німецького товариства зовнішньої політики Мілан Ніч. Він нагадує, що троє з 6 учасників першого туру закликали своїх виборців голосувати за Драгоша, однак застерігає від того, щоб автоматично зараховувати ці голоси даного кандидата. Багато виборців визначаться буквально в останній момент. Результат багато в чому залежатиме від явки виборців: за Земана проголосують переважно сільські мешканці, а також електорат екстремістських партій, за Драгоша – інтелігенція, населення великих міст. В цілому у виборах можуть взяти участь понад 8 мільйонів громадян республіки.
Президент республіки обирається строком на 5 років.
Нагадаємо, перший тур президентських виборів відбувся 12 січня, згідно з результатами підрахунків, лідирував чинний президент Мілош Земан.
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