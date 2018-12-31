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У Чехії створять електронний каталог місць української пам’яті

Цього року посольство організувало поїздку місцями української пам’яті на території Чехії в рамках відзначення Дня захисника України
У 2019 році розпочнеться створення електронного каталогу місць української пам’яті в Чехії.
У Чехії створять електронний каталог місць української пам’яті Фото: ukrinform.ua

"Минулого року ми започаткували цю непросту роботу і відновили дуже багато могил. Цього року робота продовжилася. Загалом у 2018 році було впорядковано 11 поховань видатних українських діячів у Празі, 3 поховання - у Подєбрадах та 2 пам’ятники у Ліберці і Пршібрамі", – повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс, звітуючи про досягнення 2018 року у Facebook.

За фінансової підтримки МЗС України у місті Ліберець відновили пам’ятник воїнам УНР, створений за проектом художника Василя Касіяна, у місті Пршібрам – пам’ятник скульптора Михайла Бринського на могилі його друга та бойового товариша Миколи Шемердяка.

У Празі адоптовано та впорядковано могили І.Пулюя та І.Горбачевського, М.Славінського та М.Стаховського, В.Леонтовича та Л.Грабини, О.Полянського та С.Бородаєвського, М.Вікула, М.Тобілевича та Я.Індишевського.

У Подєбрадах адоптовано та впорядковано могили І.Івасюка, Д.Коваленко та Л.Танцюри. 

"Наступного року плануємо продовжити цю роботу, а також розпочати роботу над створенням електронного каталогу місць української пам’яті на території ЧР", – зазначив посол і закликав українців у Чехії допомогти у пошуку поховань українців.

Також, президент Чехії Мілош Земан "публічно закликав, щоб Прага офіційно висловила протест проти звеличення воєнних злочинців Україною". Натомість міністр закордонних справ Томаш Петршічек вважає, що Україна має сама впоратись зі своєю історією.

 
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31 12 2018 09:51
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