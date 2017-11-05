У Чехії тисячі людей вимагали відставки президента і міністра фінансів
Про це повідомляє tyden.cz.
Як наголошується в повідомленні, найбільша демонстрація відбулася в Празі на головній Вацлавській площі. Демонстрантів підтримали ряд вчених, політичних та громадських діячів.
"Зараз є можливість, коли ми можемо сказати "Ні". Ми не можемо залишатися осторонь від цієї справи. Живемо в час, коли брехня офіційно стає правдою. Ми єдині, хто це може виправити", - заявив член Сенату Чехії Лумір Кантор.
На думку кандидата на пост президента Чехії, вченого Іржі Драгоша, Земан повинен невідкладно звільнити Бабиша з посади міністра фінансів.
Демонстрації відбулися і в інших містах Чехії - Брні, Плзні, Оломоуці, Чеських Будєйовицях і Ліберці.
Нагадаємо, урядова криза в Чехії почалася через звинувачення в адресу одного з найбагатших людей країни, міністра фінансів Бабиша у фінансових махінаціях і тиску на журналістів, підконтрольних ЗМІ. Прем'єр-міністр Чехії, соціал-демократ Богуслав Соботка минулого тижня подав президенту клопотання про відставку Бабиша, проте Земан досі його не задовольнив.
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