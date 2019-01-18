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У Чехії врятували 70 лижників, які застрягли на підйомнику

Рух 1688-метрового підйомника припинився і понад 70 людей опинилися заблокованими
Рятувальники за допомогою гелікоптерів протягом 3 годин у районі чеського гірськолижного курорту Букова гора знімали зі зламаного підйомника 71 лижника.
У Чехії врятували 70 лижників, які застрягли на підйомнику Фото: novinky.cz

Рятувальники отримали інформацію про аварію на підйомнику у другій половині дня у четвер, повідомляє видання Novinky.

Через велику кількість снігу одне з високих дерев впало на підйомник, по якому гірськолижники і сноубордисти піднімаються в гори. Рух 1688-метрового підйомника припинився і понад 70 людей опинилися заблокованими.

Роботу гірськолижного курорту на час рятувальної операції призупинили.

Через три години після початку операції всіх людей зняли на землю. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо,  2 січня, на гірськолижному курорті Драгобрат у Закарпатській області з підйомника випали двоє людей.

Минулого року 16 березня, в результаті аварії на підйомнику в Грузії на гірськолижному курорті в Гудаурі постраждали двоє громадян України.

За попередніми даними, підйомник почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки через відключення електрики. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

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18 01 2019 10:18
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