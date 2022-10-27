НОВИНИЇх позбавлено волі до шести і десяти місяців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії засудили двох блогерів за розпалювання ненависті до українців
Фото: gettyimages.com
Суд чеського міста Кладно засудив двох обвинувачених до шести і десяти місяців позбавлення волі за опубліковані ними у соцмережах ненависницькі висловлювання на адресу українців.
Про це повідомляє "Радіо Прага".
"Суд міста Кладно засудив 26 жовтня двох обвинувачених до позбавлення волі за ненависницькі висловлювання на адресу українців у відео, опублікованому в соціальних мережах. Згідно з вердиктом, Томаш Чермак засуджений до шести місяців тюремного ув'язнення, а Патрік Тушл – до 10 місяців", – ідеться в повідомленні.
За словами судді, обвинувачені вчинили дії, спрямовані на розпалювання ненависті та наклеп на націю. Прокурор Ондржей Хула заявляв, що вважає діяння підсудних вкрай суспільно небезпечними.
На суді, раніше двічі судимий за крадіжку і погрози, Тушл заявив, що не відчуває себе винним, "нічого не має проти українців загалом, але лише засудив дії деяких українських націоналістів". Чермак сказав, що припустився помилки, а також визнав недоречність свого висловлювання.
Рішення суду ще не набуло чинності.
Раніше суд німецького міста Гамбург оштрафував 62-річного чоловіка на 4 тисячі євро за російську пропагандистську наклейку загарбницької армії "Z" на склі автомобіля.
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