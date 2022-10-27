У Чехії засудили двох блогерів за розпалювання ненависті до українців

Їх позбавлено волі до шести і десяти місяців.

Суд чеського міста Кладно засудив двох обвинувачених до шести і десяти місяців позбавлення волі за опубліковані ними у соцмережах ненависницькі висловлювання на адресу українців.

"Суд міста Кладно засудив 26 жовтня двох обвинувачених до позбавлення волі за ненависницькі висловлювання на адресу українців у відео, опублікованому в соціальних мережах. Згідно з вердиктом, Томаш Чермак засуджений до шести місяців тюремного ув'язнення, а Патрік Тушл – до 10 місяців", – ідеться в повідомленні.

За словами судді, обвинувачені вчинили дії, спрямовані на розпалювання ненависті та наклеп на націю. Прокурор Ондржей Хула заявляв, що вважає діяння підсудних вкрай суспільно небезпечними.

На суді, раніше двічі судимий за крадіжку і погрози, Тушл заявив, що не відчуває себе винним, "нічого не має проти українців загалом, але лише засудив дії деяких українських націоналістів". Чермак сказав, що припустився помилки, а також визнав недоречність свого висловлювання.

Рішення суду ще не набуло чинності.