НОВИНИМіністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова
У прес-службі МЗС Чехії зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни
Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua
"У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві", - повідомили прес-служби відомств у коментарі "Радіо Свобода".
У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.
У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.
Як відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
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13 02 2018 21:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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