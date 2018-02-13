У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова

У прес-службі МЗС Чехії зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни

Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.

"У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві", - повідомили прес-служби відомств у коментарі "Радіо Свобода".

У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.

У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.

Як відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.