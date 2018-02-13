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У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова

У прес-службі МЗС Чехії зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни
Міністерство промисловості та торгівлі Чехії і Міністерство закордонних справ країни не мають інформації про відрядження мера Одеси Геннадія Труханова до Праги.
У Чехії заявили, що не мають інформації про візит Труханова Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua

"У Міністерстві промисловості повідомили, що не мають жодної інформації про візит Труханова та про його зустрічі у відомстві", - повідомили прес-служби відомств у коментарі "Радіо Свобода".

У прес-службі МЗС Чехії також зазначили про відсутність будь-якої інформації щодо візиту Труханова до країни.

У посольстві України в Празі розповіли виданню, що ніхто з органів Одеської міської влади протягом останнього часу не звертався до них з проханнями посприяти в організації візитів.

Як відомо, детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили Одеському міському голові Геннадію Труханову про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

 

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13 02 2018 21:25
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