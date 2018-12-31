У російському Магнітогорську через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви
Вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний, інформують "РИА-новости".
На місце вибуху виїхали рятувальники, медики та психологи. Рятувальну операцію продовжують проводити понад 5 годин. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.
Вибух у будинку зруйнував під'їзд.
"У під’їзді прописані 110 людей. Евакуйовані 19. З-під завалів дістали трьох живих та трьох загиблих. По іншим 79 поки не відомо. Вони можуть бути або під завалами, або у родичів, чи на відпочинку, чи в іншому місці", - сказав заступник губернатора області Олег Клімов.
Нагадаємо, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.
Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.
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