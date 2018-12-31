У російському Магнітогорську через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви

У Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку. Троє людей загинули та щонайменше 12 постраждали. Місцева влада заявила, що доля 79 мешканців цього під’їзду залишається невідомою.

Вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний, інформують "РИА-новости".

На місце вибуху виїхали рятувальники, медики та психологи. Рятувальну операцію продовжують проводити понад 5 годин. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.

Вибух у будинку зруйнував під'їзд.

"У під’їзді прописані 110 людей. Евакуйовані 19. З-під завалів дістали трьох живих та трьох загиблих. По іншим 79 поки не відомо. Вони можуть бути або під завалами, або у родичів, чи на відпочинку, чи в іншому місці", - сказав заступник губернатора області Олег Клімов.

Нагадаємо, на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.