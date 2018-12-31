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У російському Магнітогорську через вибух обвалився під'їзд багатоповерхівки, є жертви

У місті оголошено режим надзвичайної ситуації
У Магнітогорську Челябінської області через вибух газу обвалився під’їзд багатоквартирного житлового будинку. Троє людей загинули та щонайменше 12 постраждали. Місцева влада заявила, що доля 79 мешканців цього під’їзду залишається невідомою.
У російському Магнітогорську через вибух обвалився під Фото: прес-служба губернатора Челябінської області

Вибух стався у ніч на 31 грудня. До лікарів по медичну допомогу звернулися 12 людей, з них чотирьох відправили до лікарні. Іншим надали амбулаторну допомогу. Стан постраждалих оцінили як задовільний, інформують "РИА-новости".

На місце вибуху виїхали рятувальники, медики та психологи. Рятувальну операцію продовжують проводити понад 5 годин. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації.

Вибух у будинку зруйнував під'їзд.

"У під’їзді прописані 110 людей. Евакуйовані 19. З-під завалів дістали трьох живих та трьох загиблих. По іншим 79 поки не відомо. Вони можуть бути або під завалами, або у родичів, чи на відпочинку, чи в іншому місці", - сказав заступник губернатора області Олег Клімов.

Нагадаємо,  на місці вибуху в 5-поверховому житловому будинку в м. Фастові Київської області немає слідів горіння газу, заявив технічний директор "Київоблгазу" Руслан Писанко.

Додамо, з-під завалів будинку у Фастові, де 14 грудня стався вибух, дістали тіла двох загиблих - чоловіка та жінки.

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31 12 2018 09:49
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