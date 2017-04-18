У Черкасах 30 озброєних невідомих зі зброєю зайняли будівлю обленерго, - ВІДЕО
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Черкаській області.
До поліції надійшла інформація про групу невідомих у приміщенні "Черкасиобленерго", які мали при собі велику кількість вогнепальної зброї.
Фото:ch.npu.gov.ua
Фото:ch.npu.gov.ua
"На місце події були направлені найближчі наряди поліції, оперативних працівників та співробітників підрозділу спеціального призначення. Як було з'ясовано на місці події, на другому поверсі приміщення знаходиться близько 30 осіб, озброєних помповими рушницями і травматичною зброєю. В результаті тривалих переговорів керівництва Главку з даними особами, приміщення держустанови було звільнено від сторонніх", - йдеться в повідомленні.
Фото:ch.npu.gov.ua
В даний час поліція встановлює підстави та мету перебування невідомих на території підприємства, зброю вилучено.
Як повідомлв iPress.ua, Генеральна прокуратура України повідомила керівнику ПАТ "Черкасиобленерго" та керівнику АК "Харківобленерго" про підозру у розтраті та залученні фіктивних підприємств.
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