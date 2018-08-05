У Черкасах через отруєння в школі госпіталізовано 42 дитини

У Черкасах в школі сталося отруєння 42 дітей.

"8 травня о 9:15 до оперативно-координаціного відділу Управління ДСНС від диспетчера "Станції швидкої медичної допомоги" надійшло повідомлення про госпіталізацію до Черкаської обласної дитячої клінічної лікарні трьох дітей, які стали втрачати свідомість під час шкільної лінійки в ЗОШ №8. Згодом, кількість дітей, які почали скаржитися на нуждоту та запаморочення збільшилася до 15-ти", - написав у Facebook помічник начальника Управління Державної служби України з НС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Одразу після отримання повідомлення на місце події виїхали правоохоронці та оперативно-мобільна група Управління ДСНС а також відділення хімічного, радіологічного та бактеріологічного захисту Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС.

"Експрес аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було. Згодом, були задіяні методики, що дозволяють зробити дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектру дії. Триває робота щодо дослідження радіаційного фону. На 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі потерпілі учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Попередній діагноз у всіх потерпілих - отруєння невідомою речовиною", - додав Проценко.

Нагадаємо, що в селі Нерубайське Одеської області на весіллі отруїлися 20 людей, у тому числі п'ятирічна дитина.