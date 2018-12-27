У Черкасах і в Полтавській області через негоду закрили школи

Навчальний процес у цих регіонах відновлять вже з 14 січня - після зимових канікул

У школах, позашкільних закладах та професійно-технічних училищах міста Черкаси, а також Полтавської області, з-за складних погодних умов призупинили навчання.

Про це повідомляється на сайтах Черкаської міськради і Полтавської ОДА.

У Черкасах навчальні заклади закрили з 26 до 29 грудня. Водночас директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов повідомив, що навчальний процес в області відновлять вже з 14 січня - після зимових канікул.

А в Полтавській області школярів відправили на позапланові канікули з 27 грудня.

Нагадаємо, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.

Також в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.

Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.