У Черкасах і в Полтавській області через негоду закрили школи
Про це повідомляється на сайтах Черкаської міськради і Полтавської ОДА.
У Черкасах навчальні заклади закрили з 26 до 29 грудня. Водночас директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергій Воронов повідомив, що навчальний процес в області відновлять вже з 14 січня - після зимових канікул.
А в Полтавській області школярів відправили на позапланові канікули з 27 грудня.
Нагадаємо, що на деяких трасах у Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській областях запровадили тимчасові обмеження руху транспорту задля пришвидшення очищення доріг та уникнення заторів.
Також в'їзд до Полтавської області закриють для усіх видів транспорту.
Унаслідок ускладнення погодних умов по Україні без електропостачання залишилися 479 населених пунктів у десяти областях.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Житель Одеської області "замінував" вокзал, не влаштувавшись на роботу в облцентрі
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"