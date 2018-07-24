У Черкасах на пішохідному переході на смерть збили матір з дитиною, водій утік
У патрульній поліції виданню Прочерк повідомили, що автомобіль BMW протаранив Fiat на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського. В результаті Fiat відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.
Фото: provce.ck.ua
У результаті жінка і її син загинули на місці ДТП. Водій BMW з місця пригоди втік. Пізніше стало відомо, що водій авто із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.
Фото: provce.ck.ua
За даними видання Про все, жертвами ДТП стала родина учасника АТО, діючого поліцейського.
Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.
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