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У Черкасах на пішохідному переході на смерть збили матір з дитиною, водій утік

За попередніми даними, жертвами ДТП стала родина учасника АТО, діючого поліцейського
У вівторок, 24 липня, у Черкасах у результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули матір та її дитина.
У Черкасах на пішохідному переході на смерть збили матір з дитиною, водій утік Фото: procherk.info

У патрульній поліції виданню Прочерк повідомили, що автомобіль BMW протаранив Fiat на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського. В результаті Fiat відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.


Фото: provce.ck.ua

У результаті жінка і її син загинули на місці ДТП. Водій BMW з місця пригоди втік. Пізніше стало відомо, що  водій авто із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.

Фото: provce.ck.ua

За даними видання Про все, жертвами ДТП стала родина учасника АТО, діючого поліцейського.

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.

 

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24 07 2018 20:32
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