У Черкасах на пішохідному переході на смерть збили матір з дитиною, водій утік

У вівторок, 24 липня, у Черкасах у результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинули матір та її дитина.

У патрульній поліції виданню Прочерк повідомили, що автомобіль BMW протаранив Fiat на перехресті вулиць В’ячеслава Чорновола і Чайковського. В результаті Fiat відкинуло на пішохідний перехід, по якому саме переходили жінка 1990 року народження з дитиною 2014 року народження.



Фото: provce.ck.ua

У результаті жінка і її син загинули на місці ДТП. Водій BMW з місця пригоди втік. Пізніше стало відомо, що водій авто із харківською реєстрацією раніше вже тікав з місця ДТП і перебував у розшуку.



Фото: provce.ck.ua

За даними видання Про все, жертвами ДТП стала родина учасника АТО, діючого поліцейського.

Нагадаємо, після кількох ДТП з великою кількістю жертв Міністерство внутрішніх справ України посилить патрульні групи на автошляхах країни для зменшення аварійності.