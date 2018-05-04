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У Черкасах на територію заводу "Укроборонпрому" вночі кинули дві гранати

Державний концерн "Укроборонпром" має намір підвищити заходи безпеки на своїх підприємствах
У Черкасах минулої ночі в приміщення виробничого цеху заводу "Фотоприлад", що входить до складу "Укроборонпрому", кинули дві гранати, одна з них вибухнула.
У Черкасах на територію заводу "Укроборонпрому" вночі кинули дві гранати Фото: militaryarms.ru

На місці події правоохоронці та рятувальники констатували підрив однієї гранати РГД-5, а також виявили неподалік ще одну - ту, що не розірвалася, повідомляє прес-служба держконцерну.

"В результаті вибуху постраждалих немає. Вибухом вибито вікна. Розмір матеріальних збитків встановлюється", - повідомляє прес-служба концерну.

Гендиректор ДК Павло Букін повідомив про намір підвищити заходи безпеки на підприємствах "Укроборонпрому" - готується відповідне розпорядження.

Як повідомили в прес-службі поліції Черкаської області, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хклиганство) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. У поліції припускають, що гранати були кинуті на територію підприємства через вікно.

ДП "НВК Фотоприлад" – стратегічне для оборонної галузі України підприємство, яке спеціалізується на розробці і виготовленні приладів нічного бачення, систем прицілювання, наведення і управління вогнем для бронетанкової техніки та військової авіації. Високотехнологічна продукція підприємства застосовується в танках "Булат" та "Оплот", а також протитанкових ракетних комплексах вертольотів.

Нагадаємо, що на полігоні в Кривому Розі підірвалися троє військовослужбовців.

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05 04 2018 13:56
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