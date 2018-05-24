У Черкасах невідомий зачинився в офісі з гранатами: одна людина загинула, одна поранена

За інформацією ЗМІ, відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром

У Черкасах чоловік з двома гранатами та зброєю зачинився в офісі в центрі міста.

Як повідомили у прес-службі поліції області, чоловік погрожував вчинити самогубство й підірвати будівлю. За інформацією "Громадське. Черкаси", чоловік зайшов у будівлю офісу, де, зокрема, перебував депутат Черкаської обласної ради від "Батьківщини" Сергій Гура та його охоронець. Між охоронцем та нападником сталася перестрілка, унаслідок чого нападника поранено.

Водночас місцеве видання "Прочерк" повідомило, що сьогодні близько 18:00 у поліцію надійшов виклик, в якому йшлося про невідому особу, що має при собі 2 гранати, пістолет, ймовірно ще боєприпаси та зачинилая в одному з приміщень по вул. Хрещатик, 221 у Черкасах.

"У Черкасах невідома особа з двома гранатами і пістолетом зачинилася в будівлі за адресою Хрещатик, 221. В будівлі знаходиться організація ВО "Черкащани". Викликали вибухотехніків. У заходах по організації безпеки бере участь керівник нацполіції області Валерій Лютий. "Берите носилки, там 200-й!" – закричали поліцейські. На місці подій помітно місцевих політиків, зокрема, Араіка Мкртчяна, наближеного до ВО "ЧЕРКАЩАНИ" Казаряна, нинішнього заступника мера Черкас Буданцева", – йшлося в повідомленні видання.

Як згодом повідомив керівник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий, під час спецоперації працівники поліції не застосовували вогнепальну зброю.

"Поліцейські одразу зреагували, прибули на місце події, оточили територію, тоді помітили, що на місці події в дверях офісу невелика щілина, двері відкрили і заскочили досередини. Це сталося вже після стрілянини, яку було чутно. Побачили людину в непритомному стані. Ця людину була попередньо тією, яка й заскочила в офіс. Також працівники поліції побачили другу людину, що отримала смертельне пошкодження. Виявили гранати Ф-1, РГД", – сказав Лютий.

Валерій Лютий не назвав прізвища вбитого.

Джерела з галузі медицини повідомили виданню "Прочерк", що в чоловіка, який захопив заручників, було дві гранати і пістолет. Госпіталізований має вогнепальне поранення в голову, вочевидь, гумовою кулею. Його охороняє поліція. На вигляд поранення не важке. У вбитого – кульове поранення в голову.

Заступник обласної організації "ВО "Черкащани" Віктор Беззубенко повідомив, що поліція штурмувала не їх офіс.

"Я не знаю, що конкретно там відбувалося, бо знаходився поряд, а не всередині офісного приміщення. Бачив те, що й інші. Міліція штурмувала будівлю через ті двері, де центральний офіс партії "Черкащани". Але поліція направилася не в той бік, де зараз міститься наш офіс. А в ту частину, яку займала колись наша міська організація. Колись там також знаходилося комунальне підприємство "Черкаські ринки". Після штурму на руках винесли одного хлопця. Кричали: "Коля". Начебто, він був живий. За неперевіреними даними, там когось вбили, бо чутно було як про це говорила поліція. Інакше якби тяжко ранили його забрала б Швидка. Або, можливо, людина абсолютно жива і не потребує госпіталізації. Зараз там проводяться слідчі дії і нічого надзвичайного не відбувається", – сказав Віктор Беззубенко.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерело у правоохоронних органах, під час інциденту відбулася сутичка між депутатом Черкаської обласної ради від ВО "Батьківщина" Сергієм Гурою та його колишнім охоронцем Миколою Гончаром.

"О 18:20 в приміщенні офісу на вул. Хрещатик, 221, відбулась сутичка між Гурою та громадянином Миколою Гончаром, який раніше працював охоронцем Гури. В результаті останній, погрожуючи предметом, схожим на гранату, закрився в кабінеті разом з Гурою", – розказав один із правоохоронців.