У Черкасах патрульного засудили на вісім років за хабар у розмірі 3 тис. грн

Поліцейський заявив, що гроші не взяв і своєї провини не визнає

Соснівський районний суд міста Черкаси 14 червня засудив до 8 років позбавлення волі інспектора патрульної поліції за хабар у розмірі 3 тисячі гривень.

Його визнали винуватим за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди).

У суді обвинувачений своєї провини не визнав і заявив, що йому намагалися нав'язати хабар, але він його не взяв.

Суд вирішив, що надані слідством докази підтверджують провину поліцейського.

"На підставі викладеного, враховуючи особу обвинуваченого, який раніше не судимий, на обліку у психіатра і нарколога не перебуває, за місцем служби характеризується позитивно, має постійне місце роботи, крім того, має на утриманні двох малолітніх дітей, також враховуючи тяжкість вчиненого злочину, суд вважає, що його виправлення та перевиховання можливе при призначенні покарання тільки в умовах ізоляції від суспільства у вигляді позбавлення волі з конфіскацією частини його особистого майна", - сказано у вироку.

Рішення винесла суддя Алла Чечот.

Нагадаємо, в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.