У Черкасах під "наглядом" дружинників в балаклавах міськрада саморозпустилась, - ВІДЕО

"Дружинники" Нацкорпусу в чорному одязі і з балаклавами на обличчях заблокували трибуну і проходи в сесійній залі

У понеділок 29 cічня відбулась сесія Черкаської міської ради, під час якої депутати з колотнечею, бійками та приймали бюджет міста.

О десятій годині, коли вже зібрався депутатський корпус, виявилося, що трибуна заблокована представниками “Національного корпусу”, а проходи в залі блоковані людьми в чорному одязі з балаклавами на обличчях та людьми в камуфляжі з написом "Національна дружина", інформує місцеве видання provce.ck.ua.

Було оголошено, що жоден депутат не покине сесію до ухвалення бюджету.

Голова Черкаського міського осередку партії "Національний корпус" Дмитро Кухарчук та колишній заступник міського голови Геннадій Шевченко обізвали депутатів "сєпарами", викликавши цим неабияке збурення, що позначилось у взаємних образах.

На знак протесту на початку голосування один з депутатів спробував покинути сесійну залу, що викликало сутичку біля дверей, у результаті якої йому "пошкрябали" обличчя.

Після провального голосування за виконавчий комітет було запропоновано радикальне рішення: дати доручення профільному департаменту підготувати проект рішення про звернення до Верховної Ради про саморозпуск Черкаської міської ради. Таку пропозицію підтримали 22 депутати.

В той же час, депутатські голоси "проти" та "утримався" викликали незадоволення в присутніх в залі "дружинників". Вони згадали особливості національності депутата Артура Акопяна, намагаючись його в такий спосіб образити.

Нагадаємо, що сьогодні ЗМІ оприлюднили відео з Кременчука Полтавської області, де сталася масова бійка між членами так званої "Національної дружини" і співробітниками поліції.

28 січня на території Київської фортеці відбулася присяга активістів "Національної дружини", яка складається з представників Національного корпусу.

Після присяги численні "дружинники" з прапорами пройшли маршем до Хрещатика.

За задумом засновників, "Національна дружина" буде боротися з нелегальними алкоточками, наркопритонами, незаконними гральними закладами.

Представник політичної партії Національний корпус Роман Чернишов заявив, що якщо поліція закриває очі на незаконні речі, "дружина" буде діяти без загальної координації з правоохоронцями.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що "Національна дружина" може існувати лише як громадська організація, а монополія на застосування сили є тільки у держави.