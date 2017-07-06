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У Черкасах підполковника СБУ викрили на "кришуванні" бізнесу за хабарі

Здирника затримали у власному автомобілі
Заступник начальника одного з відділів Управління СБУ в Черкаській області вимагав від одного з приватних підприємців чималу суму коштів за повернення раніше вилученого обладнання, а також "запропонував" платити йому щомісячну данину.
У Черкасах підполковника СБУ викрили на "кришуванні" бізнесу за хабарі Фото: ssu.gov.ua

Оперативники спецслужби затримали здирника у власному автомобілі у Черкасах під час отримання першої частини хабара за повернення обладнання.

Загалом підполковник СБУ вимагав за повернення обладнання 75 тисяч гривень.

Данина, яка б гарантувала подальше невтручання у виробничу діяльність, була оцінена в 25 тисяч гривень щомісяця.

За даними СБУ, з червня 2015 року відкрито 73 кримінальні провадження стосовно працівників СБУ, переважно тих, які брали участь у корупційних схемах та вимагали хабарі. Винесено двадцять один обвинувальний вирок.

Нагадаємо, що працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.

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07 06 2017 17:36
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