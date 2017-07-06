У Черкасах підполковника СБУ викрили на "кришуванні" бізнесу за хабарі
Оперативники спецслужби затримали здирника у власному автомобілі у Черкасах під час отримання першої частини хабара за повернення обладнання.
Загалом підполковник СБУ вимагав за повернення обладнання 75 тисяч гривень.
Данина, яка б гарантувала подальше невтручання у виробничу діяльність, була оцінена в 25 тисяч гривень щомісяця.
За даними СБУ, з червня 2015 року відкрито 73 кримінальні провадження стосовно працівників СБУ, переважно тих, які брали участь у корупційних схемах та вимагали хабарі. Винесено двадцять один обвинувальний вирок.
Нагадаємо, що працівники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції та військової прокуратури Київського гарнізону затримали військового під час одержання 24-х тисяч гривень неправомірної вигоди.
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