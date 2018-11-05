У Черкасах після отруєння в лікарні залишаються 32 дитини, – МОЗ
Сьогодні, 11 травня, 22 дітей виписали, вони уже вдома, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, у лікарні все ще перебувають ще четверо дорослих.
Дорослого, який ще вчора був у відділенні інтенсивної терапії, уже перевели до звичайної палати, стан дорослих і дітей задовільний, додають у міністерстві.
Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.
Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.
Помічник начальника управління ДСНС в Черкаській області Костянтин Проценко заявив, що причиною масового отруєння в школі №8 могли стати випаровування з каналізаційного колектора, який знаходиться неподалік від навчального закладу.
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