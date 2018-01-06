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У Черкасах п'яний поліцейський став учасником бійки зі стріляниною

Затриманий працівник на час розслідування відстороний від роботи
У ніч з 31 травня на 1 червня в Черкасах сталася п'яна бійка зі стріляниною, учасником якої став поліцейський.
У Черкасах п Фото: npu.gov.ua

В одному з районів міста сталася сутичка зі стріляниною. Поліцейські затримали двох осіб, які перебували на місці події і можуть бути причетні до інциденту. Пізніше було встановлено, що один із затриманих - співробітник поліції Черкаської області, який на момент події, згідно з документами, перебував на лікарняному, повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

За фактом події призначено службове розслідування. Одночасно вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Затриманий працівник на час розслідування відстороний від роботи.

Нагадаємо, що керівник Головного управління Національної поліції України в Києві Андрій Крищенко заявив, що за рішеннями судів у столиці поновлено на посаді 260 колишніх поліцейських, які не пройшли атестацію.

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01 06 2018 21:33
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