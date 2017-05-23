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У Черкасах спіймали злочинця, що ґвалтував і грабував жінок

Зловмисника затримали неподалік від місця злочину
Черкаська поліція разом із громадськими активістами затримала грабіжника, що вчиняв розбої та зґвалтування
У Черкасах спіймали злочинця, що ґвалтував і грабував жінок Фото: npu.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зловмисника спіймали після вчинення ним чергового пограбування - нападник відібрав золоті прикраси в місцевої жительки. До пошуків зловмисника долучилися представники громадськості, яким стало відомо про вчинений злочин.

Під час відпрацювання прилеглої території, неподалік від місця скоєння злочину зловмисника затримали. Ним виявився 44-річний житель Черкас.

У подальшому з'ясувалося, що злочинець причетний ще до одного грабунку, зґвалтування та розбійного нападу. Під час впізнання потерпілі розпізнали свого кривдника та чітко вказали на його причетність до вчинених злочинів. Щодо злочинця відкрито кримінальні справи за ст. 152 (зґвалтування), 186 (грабіж), 187(розбій) Кримінального кодексу України.

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23 05 2017 23:40
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