НОВИНИПортрет українського політика намалюють на одному з будинків одноіменної вулиці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Черкасах створять мурал на честь В’ячеслава Чорновіла
Фото з вільного доступу
Депутати Черкаської міської ради підтримали пропозицію створити у місті мурал на честь лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновіла.
Портрет Чорновіла до дня народження політика, яке відзначатимуть 24 грудня, на одному з будинків однойменної вулиці запропонувала створити депутатка Любов Майборода на сесії Черкаської міської ради, повідомляє Укрінформ.
"Це великий наш земляк, я особисто його знала, для мене це взірець діяча і скромності", – зазначила Майборода.
Запит колеги підтримали 28 депутатів.
Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл – український політик, діяч руху опору, публіцист. Ініціатор Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.
Народився він у селищі Єрки на Черкащині. Дитинство і юність провів у селі Вільхівець Звенигородського району. Нині у батьківській хаті – музей видатного політика. Помер В'ячеслав Чорновіл 25 березня 1999 року у віці 61 року.
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08 11 2022 16:12 МЕДІА
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