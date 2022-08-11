У Черкасах створять мурал на честь В’ячеслава Чорновіла

Портрет українського політика намалюють на одному з будинків одноіменної вулиці.

Депутати Черкаської міської ради підтримали пропозицію створити у місті мурал на честь лідера Народного руху України В’ячеслава Чорновіла.

Портрет Чорновіла до дня народження політика, яке відзначатимуть 24 грудня, на одному з будинків однойменної вулиці запропонувала створити депутатка Любов Майборода на сесії Черкаської міської ради, повідомляє Укрінформ.

"Це великий наш земляк, я особисто його знала, для мене це взірець діяча і скромності", – зазначила Майборода.

Запит колеги підтримали 28 депутатів.

Нагадаємо, В'ячеслав Чорновіл – український політик, діяч руху опору, публіцист. Ініціатор Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року.

Народився він у селищі Єрки на Черкащині. Дитинство і юність провів у селі Вільхівець Звенигородського району. Нині у батьківській хаті – музей видатного політика. Помер В'ячеслав Чорновіл 25 березня 1999 року у віці 61 року.