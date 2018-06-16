У Черкасах вибухнув автомобіль, загинув відомий бізнесмен

Вранці 16 червня в Черкасах вибухнув автомобіль "Мерседес".

"Сьогодні близько 07:00 ранку до поліції надійшло повідомлення, що в одному з районів міста Черкас вибухнув автомобіль марки "Мерседес". У результаті вибуху постраждав водій автомобіля. Чоловіка доставили до лікарні", – повідомили в прес-службі поліції Черкаської області.

Фото: ch.npu.gov.ua

У той же час черкаське видання "Про все" з посиланням на свої джерела повідомляє, що водій автомобіля загинув. Відзначається, що загиблим виявився 69-річний Анатолій Скоромний - директор ТЦ "Транзит". Крім цього, потерпілий очолював регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців в Черкаській області.

В поліції інформацію про смерть потерпілого поки не коментують. Повідомляється, що наразі на місці події працюють слідчі, оперативники та вибухотехніки. Причина вибуху встановлюється. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.