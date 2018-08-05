У Черкасах вже госпіталізовано 51 дитину: Порошенко доручив розібратися з отруєнням дітей

Президент України Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів для встановлення причини отруєння дітей у Черкасах.

"Голова СБУ, керівник Держслужби надзвичайних ситуацій та голова Черкаської ОДА доповіли Президенту щодо ситуації з отруєнням дітей. Петро Порошенко доручив вжити усіх заходів, щоб встановити причину отруєння і надати невідкладну медичну допомогу дітям", - написав прес-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Він додав, що Президент також скоординував подальші кроки з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Twitter повідомила, що в Черкасах вже госпіталізовано 51 дитину, 11 з них перебувають у реанімації. Вона зазначила, що вилітає до Черкас разом з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Водночас експрес-аналіз повітря біля Черкаської школи №8 не виявив отруйних речовин, повідомляє прес-служба Управління ДСНС України в Черкаській області.

"Експрес-аналізом повітря на наявність сірководню, аміаку, хлору, а також горючих газів, отруйних речовин на місці події виявлено не було. Згодом були задіяні методики, що дозволяють зробити дослідження території та приміщень школи щодо небезпечних речовин більш широкого спектра дії. Триває робота щодо дослідження радіаційного фону", - йдеться у повідомленні.

У Службі уточнили інформацію про постраждалих. За їхніми даними, на 11 годину ранку до обласної лікарні було госпіталізовано 42 дитини. Усі - учні 2-7 класів. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.

Нагадаємо, що вранці у вівторок в Черкасах під час лінійки в школі № 8 діти почали непритомніти. Спочатку госпіталізували 15 дітей, пізніше їхня кількість зросла до 51. Попередній діагноз у всіх постраждалих - отруєння невідомою речовиною.