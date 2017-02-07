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У Черкасах затримали вантажівку з львівським сміттям

На даний час автомобіль вилучили, за даним фактом працівники поліції проводять перевірку
У Черкасах затримали вантажівку з львівським сміттям.
У Черкасах затримали вантажівку з львівським сміттям Фото: прес-служба поліції Черкас

"Вантажівку, від якої відчувався різкий запах відходів, виявили представники громадських організацій. Сміття, як пояснює водій, він привіз з міста Львова без документів. Документи замовники йому обіцяли надати згодом. За даним фактом проводиться перевірка",- повідомляє прес-служба обласної поліції.

Зазначається, що до поліції звернулися представники громадських організацій. За їх інформацією, на території міста Черкаси знаходиться вантажний автомобіль, заповнений сміттям. На місце події направили слідчо-оперативну групу.

Правоохоронці переконалися, що виявлена вантажівка справді була заповнена сміттям. Водій сказав поліцейським, що знав про те, що везе побутові відходи; він прямував до Києва, до Черкас прибув за вказівкою роботодавця і три дні чекав подальших вказівок. Проте надати документ на вантаж не зміг.

На даний час автомобіль вилучили, за даним фактом працівники поліції проводять перевірку.

Раніше повідомлли, що зі Львова станом на 09.00 суботи вивезли 3265 тонн твердих побутових відходів або більше 50%.

 

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02 07 2017 14:30
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