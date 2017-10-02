У Черкасах жінка залишила трьох дітей на добу в замкненій квартирі

Діти двох, трьох і семи років просили знайти їхню матір і нагодувати їх

У Черкасах жінка кинула трьох дітей на добу в замкненій квартирі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив спікер ДержНС у Черкаській області Костянтин Проценко.

Про дітей, залишених на більш ніж добу в замкненій квартирі, розповіла працівниця водоканалу, яка обходила квартири боржників. За словами жінки, діти просили знайти їхню мати і нагодувати їх.

Про подію рятувальники повідомили поліції і направили на вулицю Пилипенка черговий караул аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Вікна і балкон були закриті, тому потрапити до квартири на 9-му поверсі через автодрабину не вдалося. Вхідні двері рятувальникам інженерного відділення вдалося відкрити за допомогою спеціального обладнання. Як з'ясувалося, в квартирі перебувало троє дітей двох, трьох і семи років.

Поліція з'ясовує обставини події та шукає недбайливу матір.

Нагадаємо, що у Києві уродженка Миколаївської області залишила двох дітей удома на господарстві аж на дев'ять днів. Хлопчикові, який загинув, було рік і 11 місяців, а його сестрі два роки і десять місяців. Дівчинка вижила, але у важкому стані потрапила до реанімації.

Уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба розповів про подробиці страшної трагедії, яка сталася в Києві. За його словами, матір, що покинула маленьких дітей у квартирі, навмисно зачинила їх у кімнаті, щоб вони не могли вийти. До закритих у квартирі дітей приїжджала бабуся, але не змогла потрапити до квартири і просто пішла.

Матір, яка залишила двох дітей без догляду, арештували на два місяці без права на заставу.