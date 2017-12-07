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У Черкаській області блискавка вбила трьох людей під час робіт на полі

Чоловік та жінка загинули на місці, їхній син помер у лікарні
12 липня близько 17-ї години на полі поряд із селом Кузьмина Гребля Христинівського району Черкаської області під час грози блискавка влучила у групу з трьох людей.
У Черкаській області блискавка вбила трьох людей під час робіт на полі Фото: pravda.lutsk.ua

Про це інформує прес-секретар УДСНС у Черкаській області Костянтин Проценко на своїй сторінці у Facebook.

"Трагедія сталася, коли родина (38-річний чоловік, його 35-річна дружина та 15-річний син) збирали на полі сільськогосподарського виробничого комбінату огірки. Внаслідок події чоловік та молода жінка загинули на місці. Травмованого юнака у критичному стані було терміново доставлено до реанімаційного відділення Христинівської центральної районної лікарні. Попри зусилля медиків, так і не прийшовши до тями, через дві години хлопчина помер", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 29 червня, під час грози у результаті удару блискавки у Львові 29 червня загинув 30-річний чоловік і 9-річна дівчинка. Ще одного чоловіка приблизно того ж віку і його 11-річного сина госпіталізували.

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12 07 2017 23:00
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