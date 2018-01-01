Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Черкаській області через крадіжки і борги без тепла може залишитися сімдесятитисячне місто

Перший заступник міністра внутрішніх справ закликає керівництво області та місцевої влади терміново зробити все можливе, аби врегулювати ситуацію
У місті Сміла Черкаської області через мільйонні борги облгазу від фірми-посередника без тепла може залишитися близько 70 тисяч місцевих жителів.
У Черкаській області через крадіжки і борги без тепла може залишитися сімдесятитисячне місто Фото: gettyimages.com

Про це сьогодні, 1 січня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

За його словами, ще на початку грудня 2017 року правоохоронці встановили осіб, які організували схему по заволодінню коштів, одержаних від споживачів за надані послуги з теплопостачання. Двом учасникам оборудки повідомлено про підозру. Екс-директора державного підприємства затримали.

"Вказані кошти призначалися для розрахунків з національною акціонерною компанією. Злочинні дії фігурантів справи стали наслідком незабезпечення теплом жителів м. Сміла та зриву опалювального сезону через вимкнення частини котелень. Один із фігурантів справи, обіймаючи посаду керівника державного підприємства, разом з керівником підконтрольної комерційної структури у сфері теплопостачання розробили злочинну схему. Шляхом внесення недостовірних даних до квитанцій ряду споживачів м. Сміла заволоділи десятками мільйонів гривень", – розповіли у МВС.

"Ситуація є досить напруженою. У разі відключення газопостачання, без тепла залишиться ціле місто, що може спричинити техногенну надзвичайну ситуацію та протести населення. Дав розпорядження керівництву Національної поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій взяти під контроль можливі наслідки", – зазначив Сергій Яровий.

Окрім цього, він закликає керівництво області та місцевої влади терміново зробити все можливе, аби врегулювати ситуацію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 01 2018 20:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

Комфорт чи загроза: Як інновації змінювали життя людства у 2017 році

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.