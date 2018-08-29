У Черкаській області напали на депутата
"Інформація про напад та заволодіння майном потерпілого надійшла до Черкаського відділення поліції. На місце події було негайно скеровано слідчо-оперативну групу. По області було введено оперативний план "Перехват", - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Черкаській області.
Наразі слідчим відділенням Черкаського відділення поліції відкрито низку кримінальних проваджень за ознаками частини 4 статті 187 ("Розбій"), за частиною 3 статті 289 ("Незаконне заволодіння транспортним засобом") та частиною 1 статті 262 ("Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем") Кримінального кодексу України.
Наразі проводяться заходи щодо встановлення осіб нападників та їх затримання. Місцеві ЗМІ повідомляють, що йдеться про депутата Черкаської міської ради Павла Карася.
Нагадаємо, що депутату Роменської міської ради на Сумщині Юлії Магденко спалили авто. Жінка каже, це помста за те, що викривала корупцію у місцевій владі.
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