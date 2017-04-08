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У Чернігівській області поліція виявила вантажівку з 19 тонн львівського сміття

Поліція перешкодила черговому несанкціонованому скиду відходів
У Чернігівській області поліція зупинила вантажівку з львівським сміттям. У правоохоронців виникла підозра, що документи можуть бути підробленими.
У Чернігівській області поліція виявила вантажівку з 19 тонн львівського сміття Фото: cn.npu.gov.ua

Про це повідомляє сектор комунікації обласної поліції.

"Біля с. Сираї Козелецького району, на трасі Київ - Чернігів - Нові Яриловичи, правоохоронці помітили фуру з номерними знаками Львівської області. При перевірці документів у водія з'ясувалося, що в напівпричепі вантажівки містяться побутові відходи з міста Львова", - сказано в повідомленні.

Згідно з товарно-транспортною накладною, вантаж прямував до Сумської області на один із місцевих полігонів утилізації твердих побутових відходів. Загальна маса вантажу - 19 тонн.

У поліцейських виникла підозра щодо достовірності документів, тому на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Козелецького відділення поліції. Проводиться перевірка.

Раніше повідомлли, що зі Львова станом на 09.00 суботи вивезли 3265 тонн твердих побутових відходів або більше 50%.

 

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04 08 2017 21:34
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