У Чернігівській області поліція виявила вантажівку з 19 тонн львівського сміття
Про це повідомляє сектор комунікації обласної поліції.
"Біля с. Сираї Козелецького району, на трасі Київ - Чернігів - Нові Яриловичи, правоохоронці помітили фуру з номерними знаками Львівської області. При перевірці документів у водія з'ясувалося, що в напівпричепі вантажівки містяться побутові відходи з міста Львова", - сказано в повідомленні.
Згідно з товарно-транспортною накладною, вантаж прямував до Сумської області на один із місцевих полігонів утилізації твердих побутових відходів. Загальна маса вантажу - 19 тонн.
У поліцейських виникла підозра щодо достовірності документів, тому на місце події було викликано слідчо-оперативну групу Козелецького відділення поліції. Проводиться перевірка.
Раніше повідомлли, що зі Львова станом на 09.00 суботи вивезли 3265 тонн твердих побутових відходів або більше 50%.
Нагадаємо, Львівська міська рада погодилася передати функції зі збирання, вивезення та утилізації сміття Львівській ОДА.
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