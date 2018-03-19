На Чернігівщині затримали банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків, - ФОТО
Поліцейські зібрали достатню доказову базу та затримали підозрюваних у Козелецькому районі в момент чергової спроби вивезення цінних речей з елітного маєтку, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції області.
Фото: cn.npu.gov.ua
Зокрема, серед злодійської здобичі, виявленої під час обшуків вдома — квадроцикли, човнові двигуни, снігоприбиральна техніка, високоякісний електроінструмент провідних світових марок, плазмові телевізори, оргтехніка та інші цінні речі. Крім цього, поліція виявила майже дві тисячі набоїв різних калібрів до автоматичної зброї.
Фото: cn.npu.gov.ua
Нагадаємо, у Волинській області розкрили організовану озброєну групу, яка спеціалізувалася на крадіжках нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу.
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