На Чернігівщині затримали банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків, - ФОТО Поліцейським знадобилося кілька вантажівок, щоб вивезти понад дві сотні цінних речей

У Чернігівській області поліція затримала банду, яка пограбувала десятки елітних маєтків та дачних будинків на Чернігівщині та Київщині.

Фото: cn.npu.gov.ua

Поліцейські зібрали достатню доказову базу та затримали підозрюваних у Козелецькому районі в момент чергової спроби вивезення цінних речей з елітного маєтку, - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції області. Фото: cn.npu.gov.ua Зокрема, серед злодійської здобичі, виявленої під час обшуків вдома — квадроцикли, човнові двигуни, снігоприбиральна техніка, високоякісний електроінструмент провідних світових марок, плазмові телевізори, оргтехніка та інші цінні речі. Крім цього, поліція виявила майже дві тисячі набоїв різних калібрів до автоматичної зброї. Фото: cn.npu.gov.ua Нагадаємо, у Волинській області розкрили організовану озброєну групу, яка спеціалізувалася на крадіжках нафтопродуктів із магістрального нафтопроводу.

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