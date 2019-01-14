У Чернігівській області від ускладнень грипу померли три людини

У Чернігівській області на вихідних від ускладнень грипу померли три людини.

Загинули дві жінки і чоловік. 32-річна жінка померла в Чернігівській міській лікарні №1. За даними медиків, загибла сама була лікарем, працювала за кордоном, а в Чернігів приїхала до родичів. Понад тиждень вона лікувалася вдома і звернулася до лікарів надто пізно, повідомляє агентство УНІАН з посиланням на управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА.

Також в Чернігівській лікарні №1 від вірусної пневмонії в результаті грипу помер 60-річний чоловік. Він пізно звернувся за медичною допомогою. Ще одна хвора - 48-річна жінка - померла в Городнянській районній лікарні. Вона була госпіталізована у важкому стані.

У жінок лабораторними аналізами виділено штам грипу АH1N1, який належить до різновидів свинячого грипу (пандемічний).

В адміністрації відзначили, що на Чернігівщині з початку нинішнього епідсезону зафіксовано 7 летальних випадків через ускладнення, викликаних вірусними захворюваннями.

Нагадаємо, що у Чернігові у зв'язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ відкладуть початок навчання у школах та дитсадках.

Додамо, що станом на 20 грудня на грип і ГРВІ в Україні занедужали понад 213 тис. осіб. Загалом у країні немає епідемії грипу, але епідемічні пороги перевищено в 9 областях.