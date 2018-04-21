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У чернігівському СІЗО сталася пожежа: евакуювали 70 осіб

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється
У Чернігові виникла пожежа в побутовому приміщенні одного з режимних корпусів Державної установи "Чернігівський слідчий ізолятор".
У чернігівському СІЗО сталася пожежа: евакуювали 70 осіб Фото: ДСНС

Подія сталася напередодні ввечері, повідомляє прес-служба ДержНС. За викликом прибуло 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу.

Вогнеборцям знадобилося менше години, щоб повністю ліквідувати займання.

"Внаслідок займання вогнем пошкоджено внутрішнє облицювання стін та стелі приміщення на площі 25 кв. м і матеріальні цінності. До прибуття підрозділів ДержНС персоналом об'єкта проведено евакуацію 70 осіб", - наголошується у повідомленні.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.

Нагадаємо, що в слідчому ізоляторі Миколаєва частина підозрюваних відмовилася за розпорядженням адміністрації заходити до камер.

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21 04 2018 14:16
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